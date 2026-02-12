Семейные ценности в новой кампании Le Papa et Les Trois Fils

Российский бренд Le Papa et Les Trois Fils представил актуальную коллекцию в новом формате Le Papa: Portraits — это проект о личностях, отражающих ценности марки. В новой съемке приняли участие стилист и модный эксперт Анка Цицишвили с сыном Илией Родонаей. Акцент в Portraits делается на естественности и документальной подаче, отказе от избыточной постановочности в пользу живого наблюдения за героями. По словам команды бренда, в новой кампании они развивают идею честного взгляда на человека — без стилизационного давления и попытки «скульптурировать» образ. Коллекция состоит из классического гардероба: пальто и плащи прямого кроя, пиджаки и аксессуары.

