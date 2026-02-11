Губернатор Ярославской области сообщил о финансовой стабильности округов

В Ярославской области все муниципальные образования финансово стабильны и устойчивы. Об этом губернатор Михаил Евраев сказал на оперативном совещании, на котором обсуждали исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований региона за 2025 год.

По словам губернатора, стабильность экономической ситуации обусловлена соблюдением жесткой финансовой дисциплины и отсутствием крупных коммерческих долгов у муниципалитетов.

«Консолидированные бюджеты муниципалитетов по налоговым и неналоговым доходам исполнены в полном объеме. Сумма составила 25,4 млрд руб., что более чем на 3 млрд больше, чем в 2024 году. Рост отмечен в 18 из 19 округов»,— сообщил Михаил Евраев.

Основной вклад в доходы внесли налог на доходы физических лиц (более 16 млрд руб.), а также земельный налог (1,8 млрд руб.), аренда земельных участков (1,4 млрд руб.), налог на имущество физлиц (1 млрд руб.). Еще 1 млрд руб. поступил от реализации муниципального имущества. Губернатор отметил важность появления у округов дополнительных источников дохода.

«Благодаря принимаемым мерам по продаже неиспользуемого имущества пополняется бюджет, снижаются расходы — содержание объектов обеспечивают новые собственники. В муниципальные образования приходят инвесторы, которые создают рабочие места, новые точки отдыха и туристического притяжения, давая новый импульс развитию экономики»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Еще одним источником доходов является эффективная работа административных комиссий. Поступления от штрафов составили 497 млн руб., из них 300 млн — в Ярославле. В текущем году округа получат межбюджетные трансферты на общую сумму 40,5 млрд руб.