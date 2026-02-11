Лавров назвал дискриминацией запрет США на сделки РФ с венесуэльской нефтью

Решение США запретить России любые транзакции с венесуэльской нефтью является прямой дискриминацией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время «правительственного часа» в Госдуме.

«Прямым решением министра финансов запрещено России, Китаю и Ирану участвовать в каких-либо операциях (с нефтью Венесуэлы.—“Ъ”)... Прямая дискриминация»,— заявил господин Лавров (цитата по «РИА Новости»). Глава МИД добавил, что у России, КНР и Ирана были инвестиции в энергетический и нефтяной сектор Венесуэлы.

10 февраля Минфин США выдал лицензию венесуэльским компаниям, запрещающую любые сделки с нефтью с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы. Запрет касается физических и юридических лиц, зарегистрированных в этих странах, а также структур, которые находятся под их прямым или косвенным контролем.