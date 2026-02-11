В 2025 году турпоток в Башкирию снизился на 2%

В Башкирию в прошлом году было совершено 1,91 млн туристических поездок, на 37,7 тыс., или на 2% меньше, чем в 2024 году, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на данные Росстата.

В целом в ПФО туристический поток за год вырос на 5,5%, а число поездок равнялось 19,4 млн.

Первые места по турпотоку в округе заняли Татарстан, куда в 2025 году совершили 4,66 млн поездок, Нижегородская (3,2 млн) и Самарская области (1,92 млн). Башкирия находится на четвертом месте по этому показателю. На последних местах — Марий Эл (312,17 тыс. поездок), Мордовия (325,32 тыс.) и Пензенская области (525,33 тыс.).

В половине регионов ПФО туристический поток уменьшился за год, самое заметное снижение было в Чувашии — на 39,1%, Ульяновской — на 25,8% и Самарской областях — на 16,2%. При этом самый заметный рост отмечался в Удмуртии — на 49%, Нижегородской области — на 26,2% и Мордовии — на 25,7%.

В целом по стране зарегистрировали 173,7 млн туристических поездок за год, это на 3% выше, чем в 2024 году.

В десятку самых популярных у туристов регионов вошли Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Татарстан, Крым, Тверская, Свердловская и Нижегородская области. На последних местах оказались Ненецкий АО, Тыва, Еврейская АО, Чукотский АО, Калмыкия, Магаданская область, Ингушетия, Северная Осетия, Коми и Якутия.

Майя Иванова