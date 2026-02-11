Лавров: Россия примет военно-технические меры в случае милитаризации Гренландии

Россия готова принять контрмеры, включая военно-технические, в случае милитаризации Гренландии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании в Госдуме. Глава дипведомства добавил, что Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества.

«Разумеется, в случае милитаризации Гренландии, создания там военных потенциалов, нацеленных на Россию, мы примем адекватные контрмеры, в том числе военно-технического характера»,— заявил Сергей Лавров. Трансляцию выступления ведет парламентский телеканал «Дума ТВ».

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что стране необходима Гренландия из соображений нацбезопасности. Дискуссии по этому поводу возобновились в начале января. 22 января Дональд Трамп обсудил вопрос Гренландии с генсеком НАТО Марком Рютте. По данным Axios, на встрече поднималась тема возможного соглашения, при котором США усилят военное присутствие на острове и получат привилегии при добыче полезных ископаемых.

Влас Северин