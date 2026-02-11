В Куйбышевском районе Самары приступили к строительству детсада за 500 млн рублей

В Куйбышевском районе Самары рядом с ЖК «Амград» началось строительство нового детского сада. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

По словам главы Самары, детский сад рассчитан на 300 детей в возрасте от года до семи лет. Проектом предусмотрены все необходимые для работы помещения: групповые комнаты, медицинские и хозяйственные помещения, пищеблок, гимнастический и спортивный залы, бассейн и кабинет психолога. Общая стоимость проекта составляет «более полумиллиарда руб.».

«Это один из первых проектов, реализуемых в рамках Стратегии развития Самары до 2036 года при поддержке правительства Самарской области», — отмечает Иван Носков.

Руфия Кутляева