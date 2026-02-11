В Подмосковье приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя

Госавтоинспекция приостановила регистрацию транспорта и выдачу водительских прав в Подмосковье. Причиной послужил технический сбой в работе информационных ресурсов предоставления госуслуг, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД.

В ведомстве уточнили, что уже ведутся работы по устранению последствий сбоя. «О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно»,— сказано в пресс-релизе.

В апреле 2024 года в базах Госавтоинспекции произошел сбой, из-за которого в Москве и Подмосковье приостанавливали регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав. Аналогичный сбой произошел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. ТАСС писало, что его причиной стал переход на новое программное обеспечение.