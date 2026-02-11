Нижегородский племзавод «Пушкинское» допустил дефолт по своим облигациям

ООО «Племзавод "Пушкинское"» (Нижегородская область) допустило технический дефолт по выплате 16-го купона и части номинальной стоимости четырехлетнего выпуска облигаций БО-01. Выплата должна была пройти 9 февраля, но держатели облигаций денег не получили.

По данным ФГ «Финнам», размер обязательства по выплате купонного дохода за 16-й период составил более 1,308 млн руб. По выплате части номинальной стоимости на дату 16-го купонного периода обязательство составило 37,5 млн руб.

Выпуск номинальным объемом 375 млн. руб. ООО «Племзавод "Пушкинское"» разместило в 2023 году. Погашение должно было завершиться 9 февраля 2026 года.

Кроме БО-01 в обращении находятся еще три выпуска облигаций «Племзавода "Пушкинское"» на общую сумму более 530 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Племзавод "Пушкинское"» образовано в Нижегородской области летом 2011 года. Конечным бенефициаром компании является предприниматель, депутат нижегородского заксобрания Игорь Гордеев. По итогам 2024 года доходы предприятия составили 1,125 млрд руб., выручка — 934 млн руб., чистая прибыль — почти 19 млн руб.

Андрей Репин