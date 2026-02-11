«Россети Тюмень» в 2025 году приняли на практику 559 студентов

Производственную и преддипломную практики в компании «Россети Тюмень» в 2025 году прошли 559 студентов. Практический опыт и новые знания на объектах системообразующей сетевой организации получили будущие энергетики из 26 учебных заведений Тюменской, Свердловской, Курганской, Омской областей, ХМАО-Югры, ЯНАО, а также Республик Татарстан и Башкортостан. По итогам прохождения практики в прошедшем году в компанию были трудоустроены 20 выпускников.



В проведении осмотров, техобслуживании подстанций и ЛЭП принимали участие студенты российских вузов, в том числе ТИУ, ЮГУ, УрГУПС, а также Казанского государственного энергетического университета и Уфимского университета науки и технологий. Под контролем опытных наставников будущие специалисты познакомились с деятельностью основных производственных служб электросетевого предприятия. Помимо профессиональной подготовки, учащиеся усвоили базовые правила техники безопасности и охраны труда, изучили бизнес-процессы и корпоративную культуру энергокомпании.

Подготовка молодых специалистов является одним из приоритетных направлений кадровой политики «Россети Тюмень». Системообразующая сетевая организация сотрудничает с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования, в числе которых ведущие вузы УрФО. Всего за последние пять лет на базе компании практику прошли свыше трех тысяч студентов.

АО «Россети Тюмень»