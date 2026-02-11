Заместителем губернатора Курской области стал управленец из Самары

Сергей Фофанов занял пост заместителя губернатора Курской области. Он будет отвечать за промышленность, экологию и сельское хозяйство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновник сменит на посту Геннадия Бабаскина, который перейдет на должность советника губернатора.

Сергею Фофанову 56 лет. Он участвовал в специальной военной операции и награжден орденом Мужества, а также медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

У чиновника два высших образования — по юриспруденции и организации перевозок грузов водным транспортом. У Сергея Фофанова есть опыт управления госструктурами и промышленными предприятиями. Он возглавлял АО «Нефтефлот» в Самарской области и работал заместителем руководителя Агентства лесного хозяйства. По словам Хинштейна, Фофанов сумел восстановить убыточное предприятие и превратить его в центр межрегионального судостроения.

Георгий Портнов