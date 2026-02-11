«Дочка» пермского «Роботеха» по созданию ИИ для промышленности регистрирует бренд

Пермское ООО «Синетра» (89% долей компании принадлежат ООО «Роботех») подало заявку на регистрацию товарного знака. По информации на znakoved.ru, бренд Synetra будут использовать для наименования товаров, связанных с электроникой, компьютерами, ПО, научными и техническими приборами, а также для машин, станков, двигателей. Согласно официальному сайту, «Синетра» занимается внедрением технического зрения с искусственным интеллектом в промышленность.

Как указано на сайте, создаваемое техзрение с ИИ помогает увидеть скрытые резервы и снизить потери в производстве. В частности, речь идет о рабочих процессах в лесной, машиностроительной, металлообрабатывающей, пищевой, сельскохозяйственной отраслях промышленности и логистической деятельности.

Напомним, ООО «Синетра» было зарегистрировано в декабре 2024 года. 89% компании принадлежат пермскому ООО «Роботех», 6,5% — Михаилу Тимофееву и 4,5% — Андрею Гаспаряну. Как тогда пояснял «Ъ-Прикамье» господин Тимофеев, компания будет ориентирована на разработку ПО на базе технологии машинного зрения и искусственного интеллекта для автоматизации процессов контроля качества и идентификации.