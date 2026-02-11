Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре машина загорелась на ходу и въехала в АЗС, есть пострадавший

Начата проверка по факту ДТП на автозаправочной станции в Самаре утром в среду, 11 февраля. Происшествие случилось в Красноглинском районе города около 8:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что автомобиль под управлением мужчины 1998 года рождения загорелся на ходу и врезался в АЗС. В результате происшествия пострадал 37-летний водитель другой машины.

Потерпевший госпитализирован. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Георгий Портнов