В Самаре машина загорелась на ходу и въехала в АЗС, есть пострадавший

Начата проверка по факту ДТП на автозаправочной станции в Самаре утром в среду, 11 февраля. Происшествие случилось в Красноглинском районе города около 8:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Установлено, что автомобиль под управлением мужчины 1998 года рождения загорелся на ходу и врезался в АЗС. В результате происшествия пострадал 37-летний водитель другой машины.

Потерпевший госпитализирован. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Георгий Портнов