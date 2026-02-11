Малый и средний бизнес Башкирии все чаще сталкивается с задержками оплаты по контрактам с крупными заказчиками, эксперты оценивают объем скрытого кредитования крупных компаний за счет подрядчиков в регионе в десятки миллиардов руб. По словам председателя комитета по госзаказу башкирского отделения «Опоры России», члена общественного совета при УФАС по Башкирии Эллины Николаевой, в основном предпринимателям приходится кредитовать нефтехимию, энергетику и транспорт, а объем «бесплатного займа» от МСП может достигать 18 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Эллины Николаевой Фото: из личного архива Эллины Николаевой

По данным АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства», объем закупок госкомпаний у малого бизнеса в России по итогам 2025 года превысил 9 трлн руб. В Башкирии, по оценкам «Опоры России», сумма товаров и услуг, которые крупнейшие заказчики получили от малого и среднего предпринимательства, составляет от 250 млрд до 350 млрд руб. Это связано, в том числе, с высокой долей нефтехимического и энергетического комплекса в региональной экономике.

В сегменте закупок по 223-ФЗ задержки оплаты часто достигают полугода, а в отдельных случаях — до года. При консервативной оценке просрочки по 5% контрактов объем «бесплатного кредита» в Башкирии может достигать 12–18 млрд руб. ежегодно. При задержках на 180 дней финансовая нагрузка на МСП эквивалентна кредиту под рыночную ставку, которая в 2025–2026 годах превышала 20% годовых.

Наибольшая концентрация рисков фиксируется в таких отраслях, как нефтехимия и нефтепереработка (подрядные и сервисные закупки), электроэнергетика и теплоснабжение, транспортная инфраструктура и логистика, а также в крупных строительных проектах и подрядных работах. Можно сказать, что малый бизнес кредитует ключевые отрасли экономики и крупные корпорации. При текущих ставках задержка оплаты превращает госконтракт в финансово убыточный проект.

В надзорных органах подтверждают наличие проблем с расчетами. Так, прокуратура республики сообщала о случаях задолженности по муниципальным контрактам на миллионы рублей, погашенных только после вмешательства ведомства. Например, в октябре прокуратура сообщала о задолженности в 1,6 млн руб. перед поставщиками средств обучения для образовательных учреждений. В Абзелиловском районе муниципальное учреждение не выплатила вовремя индивидуальным предпринимателям 4,3 млн руб. за поставку продуктов питания в детский лагерь. В Белорецком районе муниципалитет перечислил предпринимателю почти 10 млн руб. за обслуживание систем уличного освещения только после представления прокуратуры главе администрации.

Для решения проблемы в Корпорации МСП заявляют о внедрении механизмов ускоренной оплаты и факторинга, а в правительстве Башкирии подчеркивают, что платежная дисциплина заказчиков находится на контроле региональных властей. Нужно иметь в виду: если практика задержек сохранится, рынок госзакупок в республике будет все больше концентрироваться у крупных подрядчиков с доступом к дешевому финансированию, что приведет к снижению конкуренции и росту стоимости государственных контрактов.