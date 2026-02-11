Прикамье вошло в топ-5 регионов по объему госзакупок у малых технокомпаний

В федеральном реестре малых технологических компаний (МТК) зарегистрировано 147 пермских инновационных предприятий с суммарной выручкой более 43,5 млрд руб. Это составляет 18% от общей выручки по Приволжскому федеральному округу (ПФО). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Как отметили в минэкономразвития РФ, объем закупок госзаказчиков у малых технологических компаний в 2025 году вырос на 13% и достиг почти 200 млрд руб. МТК поставили госзаказчикам в 2025 году товаров и услуг в рамках 223-ФЗ более чем на 198 млрд руб. Это на 13% больше, чем было годом ранее. По данным федерального ведомства, наибольшее число МТК-поставщиков зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Далее по их количеству следуют Московская область, Пермский край, Свердловская область, Удмуртская Республика и Нижегородская область. Всего к началу 2026 года количество малых технологических компаний в России превысило 6,5 тыс., из которых 6,1 тыс. относятся к малым и средним предприятиям.

Наиболее востребованной номенклатурой, поставляемой МТК из числа малых и средних предприятий, в 2025 году стали программные продукты. На них пришлось 26,5 млрд руб. Объем закупок машин и оборудования у МТК составил 15 млрд руб. Свыше 12 млрд руб. пришлось на поставки компьютерного оборудования. Малые технологические компании играют ключевую роль в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика», обеспечивая разработку и внедрение инноваций в реальный сектор.

Стоит отметить, что на территории Пермского края для компаний МТК введены налоговые льготы. В период 2025-2030 годы компании, включенные в реестр, смогут воспользоваться пониженными налоговыми ставками по налогу на прибыль организаций — от 8% до 14% в региональной части (в зависимости от выручки). Также для таких компаний введены пониженные налоговые ставки по УСН в размере 1 % по объекту налогообложения «доходы» и 5 % по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Помимо налоговых льгот в Пермском крае также организована программа обучения для технологических компаний, которые нацелены на быстрый рост. Благодаря этой ей представители инновационного бизнеса смогут получить экспертное сопровождение для получения статуса МТК.