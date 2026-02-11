«Первые хамамы появились уже в VII веке на территории Ирана и Сирии»

«Чистота — половина веры»,— говорил пророк Мухаммед, и мусульмане восприняли этот завет всерьез. Первые хамамы, нежаркие влажные бани, появились уже в VII веке на территории Ирана и Сирии и быстро распространились по всему мусульманскому миру. Зачастую их строили рядом с мечетями, так было удобнее доставлять воду сразу и для мытья, и для религиозных омовений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Owen Humphreys / PA Images / Getty Images Фото: Owen Humphreys / PA Images / Getty Images

А когда турки-османы в XV веке отбили у византийцев Константинополь, они развернулись во всю ширь. Через два столетия в столице Османской империи было уже 300 общественных и почти 5 тыс. частных бань. Хамамы Стамбула с высокими потолками-куполами и мраморными лежанками, выложенной золотой мозаикой, поражали путешественников настолько, что европейцы стали называть восточные бани турецкими. Хотя в Каире, к примеру, хамамов и тогда было не меньше, а некоторые из них сохранились до наших дней аж с XIII века. Ну египтяне не в обиде, ведь главное — чистота.

Павел Шинский