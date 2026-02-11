Выдача потребкредитов в Челябинской области снизилась на 15% за месяц

В январе 2026 года жителям Челябинской области выдали 33,1 тыс. потребительских кредитов. Это почти на 15% меньше, чем в декабре 2025 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили в прошлом месяце 1,4 млн таких займов. С декабря показатель упал на 14,5%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов зафиксирована в Кемеровской (–18,1%) и Омской (–17,9%) областях, Пермском крае (–17,8%), Самарской области (–16,6%), а также в Санкт-Петербурге (–16,5%) и Москве (–16,1%). При этом больше всего займов одобрили жителям Москвы (85,7 тыс.), Московской области (79,8 тыс.), Краснодарского края (59,7 тыс.), а также Тюменской (49,6 тыс.) и Свердловской (47,6 тыс.) областей.

Виталина Ярховска