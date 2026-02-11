По законам жанра
Варианты маникюра на 14 февраля
«Коммерсантъ Стиль» — о самом интересном нейл-дизайне на День всех влюбленных.
Иногда нужно просто следовать традициям и не сопротивляться: сердца всех форм и расцветок, розовые бутоны, нежные оттенки — все это навсегда неразрывно связано с 14 Февраля. Тем, кому такие версии дизайна надоели и кажутся избитыми, всегда есть возможность остановиться на классическом, нейтральном маникюре с небольшим тематическим акцентом. Или все же пойти дальше и сделать из сердец и золота своего рода арт-инсталляцию. Смотрите, как предлагают встречать этот праздник известные мастера маникюра.
