По законам жанра

Варианты маникюра на 14 февраля

«Коммерсантъ Стиль» — о самом интересном нейл-дизайне на День всех влюбленных.

Иногда нужно просто следовать традициям и не сопротивляться: сердца всех форм и расцветок, розовые бутоны, нежные оттенки — все это навсегда неразрывно связано с 14 Февраля. Тем, кому такие версии дизайна надоели и кажутся избитыми, всегда есть возможность остановиться на классическом, нейтральном маникюре с небольшим тематическим акцентом. Или все же пойти дальше и сделать из сердец и золота своего рода арт-инсталляцию. Смотрите, как предлагают встречать этот праздник известные мастера маникюра.

Фото: @manicure.pinterest & nail.idea.masters

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @ monmayernails

Фото: @thedailynailofficial

Фото: @monmayernails

Фото: @nail_idea3

Фото: @nail_idea3

Фото: @nail_idea3

Фото: @nail_idea3

Фото: @nail_idea3

Фото: @nail_idea3

Фото: @nail_idea3

Фото: @alyxlippiatt

Фото: @nylove_nail

Фото: @amberjhnails

Фото: @amberjhnails

Фото: @amberjhnails

Фото: @amberjhnails

Фото: @amberjhnails

Фото: @amberjhnails

Фото: @natalie_thedollshouse

Фото: @ellisonshairandbeauty

Ирина Кириенко

