По законам жанра

«Коммерсантъ Стиль» — о самом интересном нейл-дизайне на День всех влюбленных.

Иногда нужно просто следовать традициям и не сопротивляться: сердца всех форм и расцветок, розовые бутоны, нежные оттенки — все это навсегда неразрывно связано с 14 Февраля. Тем, кому такие версии дизайна надоели и кажутся избитыми, всегда есть возможность остановиться на классическом, нейтральном маникюре с небольшим тематическим акцентом. Или все же пойти дальше и сделать из сердец и золота своего рода арт-инсталляцию. Смотрите, как предлагают встречать этот праздник известные мастера маникюра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: @manicure.pinterest & nail.idea.masters Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @ monmayernails Фото: @thedailynailofficial Фото: @monmayernails Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @alyxlippiatt Фото: @nylove_nail Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @natalie_thedollshouse Фото: @ellisonshairandbeauty Следующая фотография 1 / 33 Фото: @manicure.pinterest & nail.idea.masters Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @overglowedit Фото: @ monmayernails Фото: @thedailynailofficial Фото: @monmayernails Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @nail_idea3 Фото: @alyxlippiatt Фото: @nylove_nail Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @amberjhnails Фото: @natalie_thedollshouse Фото: @ellisonshairandbeauty

Ирина Кириенко