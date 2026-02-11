Джоуи Кинг назначена новым амбассадором Neutrogena

Актриса Джоуи Кинг, известная своими ролями в фильмах «Фарго» и «День независимости», присоединилась к команде послов космецевтической марки Neutrogena. Вместе с певицей Тейт Макрей и актрисой Николой Кофлан она будет представлять коллекции средств, призванных обеспечить профессиональный уход за кожей. Объявление о назначении Кинг совпадает с запуском линии Evenly Clear, разработанной совместно с дерматологами для лечения акне и минимизации проявления следов постакне.

Фото: Taylor Hill / FilmMagic

