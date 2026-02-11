В Башкирии выросло число работников с неполным рабочим днем

В конце третьего квартала 2025 года почти 108 тыс. сотрудников средних и крупных предприятий Башкирии работали в режиме частичной занятости, установили аналитики FinExpertiza, изучив данные Росстата. Такое количество составляет 14,3% от общего числа работников в республике. По этому показателю Башкирия занимает 53-55 места в России.

Статистическое ведомство относится к частично занятым работников, трудящихся неполное время (до 40 часов в неделю) по требованию работодателя, по соглашению сторон, а также сотрудники, находящиеся в простое или взявшие отпуск без сохранения зарплаты. Как правило, на неполный рабочий день, простой или административный отпуск организации отправляют ввиду экономических проблем.

К концу третьего квартала 2024 года в Башкирии насчитывалось около 99,3 тыс. неполных занятых. Таким образом, годовой рост в абсолютных значениях составил 8,8%.

По всей России к концу сентября прошлого года насчитывалось более 5,5 млн работников с неполной занятостью, это 16,2% от общего количества трудоустроенных. За год количество увеличилось на 12,4%.

Наибольшая доля частично занятых в стране — в Пермском крае, где таковым являлись 21,7% работников.

Идэль Гумеров