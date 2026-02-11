Безработица расцвела в верхах

Уровень безработицы среди топов достиг 20%. И к концу 2026 года этот показатель может увеличиться, не исключают опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. На этом фоне заметно падают и зарплатные предложения гендиректоров. Что стоит за ротацией СЕО? И кого ищут собственники бизнеса? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Топов стали чаще увольнять. Каждая пятая компания за последний год сменила генерального директора, говорится в исследовании «Российский индекс СЕО — 2025» от консалтинговой группы SQN. Аналитики за этими цифрами видят тревожный сигнал, тем более что показатель приблизился к уровню трехлетней давности. Но тогда это связывали с уходом иностранных компаний.

Сейчас за локальной ротацией, что заметно выше мировой, чаще стоят акционеры, говорит управляющий партнер кадрового агентства The Edgers Роман Тышковский: «Во многих бизнесах упали прибыли. Акционеры, привыкшие долгое время сидеть на деньгах, на cash flow, не понимают, почему. Или понимают, но считают, что СЕО делает недостаточно, и это часто является причиной его сменить. В масштабе большого бизнеса затраты на адаптацию нового руководителя все-таки не так велики, как амбиции акционеров. Ритейл, стройка, логистика — везде за последнее время проходило много смен генеральных директоров. В общем объеме бизнеса это не такая большая цифра, но она все равно оказывается довольно высокой, особенно если сделать неправильный выбор, исходя из того, сколько резюме мы имеем на одну вакансию.

Безработица среди людей с доходом более 1 млн руб. сейчас может доходить до 15-20%».

Работодателям снова нужны антикризисные менеджеры. Хотя такая формулировка используется крайне осторожно, замечают собеседники “Ъ FM”, ведь кризиса в России официально нет. Все хотят эффективных менеджеров и с серьезным опытом, подчеркивает управляющий партнер Transearch International Станислав Алексеев: «Есть некое пресыщение молодыми топ-менеджерами, которые говорят много красивых слов, но допускают одну ошибку за другой. На позиции генеральных директоров — 45+. Если вы уже ушли или тем более вас "ушли", поиски могут затянуться вообще на годы. Не каждый СЕО имеет возможность уйти так, чтобы прошлый работодатель мог подтвердить его компетенции. Часто отношения остаются не совсем безоблачные. Все хотят иметь доказательства успешного опыта топ-менеджера. Как его проверить? Нужно поговорить с предыдущими работодателями — собственниками бизнеса, а это не всегда объективное мнение».

От СЕО ждут трансформации бизнеса и знания новых технологий. Компании стали чаще нанимать ИИ специалистов, число вакансий за год выросло вдвое, а зарплаты уже превышают 350 тыс. руб. Но при этом владельцы не готовы платить топам много, замечает управляющий директор инвестиционной компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Разрыв между запросом со стороны акционеров найти суперзвезду — человека, который сможет либо трансформировать бизнес, либо консолидировать новые направления, и желательно с зарплатой до 1 млн руб. — не сопоставляется с действительной оценкой текущих кандидатов. Они запрашивают гонорар от 1,5 млн руб., понимая груз ответственности. Разница в 50% является диссонансным пунктом в переговорном процессе.

Последние полгода отмечается тенденция, что топ-менеджеры стали соглашаться на одну-две ступени по позициям ниже, возможно, даже находят себя в каких-то смежных альтернативных отраслях».

На такие условия соглашаются не все. Пока кандидаты месяцами ходят по собеседованиям, компании усиливают внутренний наем, что вырос на 10%, посчитали аналитики консалтинговой компании SQN. В 2025 году 77% новых гендиректоров выбрали из бывших сотрудников.

Аэлита Курмукова