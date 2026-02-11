Современный офис сегодня — это и удобное рабочее пространство, и даже рекрутинговый инструмент. У компании, располагающейся в красивом, функциональном бизнес-центре, зачастую больше шансов привлечь лучших специалистов в своей отрасли. Современная интеллектуальная работа периодически требует высокой концентрации. На этом фоне наличие тихих зон, специально организованных тихих пространств для сосредоточенной работы, уединения или отдыха, становится ключевым элементом современного офиса. Обязательным их наличие считают 67% россиян, посчитали специалисты компании MR Office во время опроса.

Абсолютное большинство офисных работников подчеркивает, что после удаленной работы во время пандемии коронавируса они оценили преимущества контроля над своей акустической средой и, возвращаясь в офис, ожидают аналогичных условий. При этом речь не только про сохранение продуктивности. Тихие зоны также выполняют рекреационную функцию — это пространство для ментальной перезагрузки, что снижает стресс и предотвращает эмоциональное выгорание.

Что показательно, отвечая на вопрос об идеальном формате офиса, респонденты чаще выбирали гибкие решения. Так, 43% считают оптимальным гибкий офис с разными зонами под задачи. Столько же выступили за офис, состоящий исключительно из кабинетов. Формат open space назвали идеальным лишь 2% опрошенных.

Современный офис, отмечают эксперты, воспринимается сотрудниками не как единое универсальное пространство, а как среда, состоящая из разных зон под конкретные рабочие сценарии. Запрос на гибкость, тишину и возможность выбора формата работы становится определяющим фактором в оценке комфортности офиса и напрямую влияет на отношение сотрудников к рабочему процессу.

Светлана Бардина