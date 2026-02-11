В Промышленном районе Оренбурга выявили нарушения в деятельности ряда УК

Прокуратура Промышленного района Оренбурга во время проверки исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявила нарушения в деятельности ряда управляющих организаций. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, управляющие организации нарушают правила благоустройства территории областного центра. Так, в многоквартирных домах на проспекте Братьев Коростелевых, переулке Станочном, ул. Ткачева, Чернышевского, Нагорной, а также Розы Люксембург не удалены скопления снега с козырьков подъездов. Наледь с крыш не сбита, обработка тротуаров песко-соляной смесью не проведена.

Руководителям восьми управляющих организаций внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены. Директора компаний привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.2 Закона Оренбургской области «Об административных правонарушениях».

Руфия Кутляева