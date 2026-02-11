19 участников драки возле ночного клуба Уфы будут судить за хулиганство

Кировский районный суд Уфы рассмотрит два уголовных дела в отношении 19 человек, в том числе шестерых иностранных граждан, в возрасте от 19 до 25 лет, обвиняемых в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 4 января 2025 года в развлекательном заведении на Коммунистической улице в Уфе между ранее незнакомыми компаниями произошел конфликт. Девять человек получили травмы.

Два дня спустя участники пострадавшей компании встретились со своими обидчиками и, используя в качестве оружия различные предметы, причинили травмы 16 оппонентам.

Расследование под контроль брали в центральном аппарате СКР.

Майя Иванова