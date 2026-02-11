Дюмин: льготы сотрудников МЧС в зоне СВО должны быть на уровне других структур

Социальные льготы для сотрудников МЧС, которые работают в зоне специальной военной операции (СВО) и на приграничных территориях, должны достигать уровня льгот для Минобороны и Росгвардии. Об этом заявил помощник президента России Алексей Дюмин.

«Необходимо продолжать работу по социальным льготам личному составу…(необходимо.—“Ъ”) довести эти льготы до уровня других силовых структур»,— сказал господин Дюмин во время выступления на коллегии МЧС (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, на данный момент есть временные сложности, однако это приоритетная задача.

Сотрудники МЧС, работающие в зоне СВО, получают статус ветерана боевых действий. Социальные выплаты составляют 5 млн руб. при гибели и 3 млн руб. — при ранении. Также им назначается льготное исчисление выслуги лет (один день за два), ежемесячные выплаты, льготы по ЖКХ и медпомощи. По словам господина Дюмина, МЧС России — одна из самых эффективных спасательных служб в мире и по некоторым направлениям работы не имеет равных.