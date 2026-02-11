Нижегородка распылила перцовый баллончик в лицо сотрудников «ТНС Энерго НН»

Два работника ПАО «ТНС Энерго НН» пострадали от действий недобросовестного потребителя в Советском районе Нижнего Новгорода. По данным региональной госинспекции труда, нижегородка распылила им в лицо спрей из перцового баллончика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представители компании 10 февраля пришли в дом на бульваре 60-летия Октября, чтобы проконтролировать ранее введенную приостановку подачи электроэнергии из-за долгов. Во время осмотра они установили, что потребитель подключился к сети самовольно.

Из квартиры должника вышла жительница с вопросом: «Что вы тут делаете?». Работники представились, показали ей удостоверения и сообщили, что повторно планируют остановить подачу электричества. В ответ нижегородка повела себя агрессивно и распылила спрей. На место вызвали наряд полиции, работники «ТНС Энерго НН» обратились в травмпункт.

Гострудинспекция устанавливает подробности несчастного случая на производстве. В том числе ожидается заключение о степени тяжести вреда здоровью.

Галина Шамберина