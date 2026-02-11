ООО «Башкирэнерго» продолжает внедрять двухуровневую модель оперативно-технологического управления

В 2026 году ООО «Башкирэнерго» продолжает реализацию процесса перехода на двухуровневую модель оперативно-технологического управления (ОТУ). В феврале оперативное управление Благовещенским и Нуримановским районами электросетей было переведено в Центр управления сетями (ЦУС) ПО «ЦЭС».

Диспетчер Иван Кузнецов, переведенный на работу из Благовещенского РЭС в ЦУС ПО «ЦЭС»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Процесс перевода функций оперативно-технологического управления распределительными сетями 0,4-10 кВ из РЭСов в ЦУС ПО «ЦЭС» стартовал в марте прошлого года, когда операционные функции 0,4-10 кВ Новоуфимского РЭС Центральных электросетей были переданы в ЦУС производственного отделения. Незадолго до этого завершилась модернизации здания Центра управления сетями специальным диспетчерским оборудованием и программным оснащением. Таким образом, сегодня энергетическая инфраструктура пригородов башкирской столицы и пяти районов уфимской агломерации – Уфимского, Кушнаренковского, Чишминского, Благовещенского и Нуримановского – находятся в оперативном управлении ЦУС. До конца 2026 года оставшиеся 5 районов электросетей будут переведены на обслуживание в г. Уфу.

Постепенный перевод ООО «Башкирэнерго» на двухуровневую модель оперативного управления стартовал в 2018 году. За 8 лет девять из десяти территориальных производственных отделений компании выполнили в полном объеме мероприятия по консолидации оперативного управления распределительными сетями на уровень ЦУС своего производственного отделения. Современная двухуровневая модель ОТУ обеспечивает равномерную загрузку диспетчеров и способствует повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

ООО «Башкирэнерго»