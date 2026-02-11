В Таганрогском заливе установился ледостав толщиной до 40 см

В Донском бассейне водное наблюдается стабильная водохозяйственная обстановка в нижнем течении реки. Существенных изменений в уровенном режиме с начала года не зафиксировано, водность в бассейне реки остается средней. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные пресс-службой Азово-Черноморского филиала института рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые отмечают, что приток воды в Цимлянское водохранилище в первой декаде февраля составил около 1 куб. км. Этот показатель оказался ниже аналогичного периода 2025 года, когда приток достигал 1,35 куб. км, и значительно меньше данных 2024 года — 1,7 куб. км. Сброс воды через Цимлянский гидроузел продолжается с расходом 160 куб. м. в секунду. Уровень водохранилища составляет около 33 м по Балтийской системе высот, что на 0,5-1 м ниже показателей предыдущих лет.

В прибрежной зоне Азовского моря в начале февраля температура поверхности воды варьировалась от 1,6 до 4,8 . Экспедиционные показали, что с 6 по 9 февраля в западной части Азовского моря температура воды на различных глубинах колебалась от 0,3 до -0,8 .

В середине января в нижнем течении Дона и акватории Таганрогского залива установился ледостав. По данным Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане, на 6 февраля процессы льдообразования продолжаются. У побережья Таганрогского залива наблюдается обширный припай толщиной 25-40 см и дрейфующий лед различного возраста.

Константин Соловьев