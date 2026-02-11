Зарубежные СМИ: Почему США и Израиль могут обсуждать удары по Ирану?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с президентом США Дональдом Трампом удары по Ирану. По крайней мере, об этом сообщают источники телеканала CNN. По их информации, Иерусалим скептически относится к переговорам между США и Исламской республикой. 11 февраля Нетаньяху встретится с Трампом в Вашингтоне. По данным CNN, премьер-министр Израиля предоставит главе Белого дома свежие разведданные. Речь идет о том, что в течение нескольких недель Тегеран может произвести до 2 тыс. новых баллистических ракет. Сам американский президент верит в желание Ирана заключить сделку, которая предусматривает отказ Исламской республики от ядерного оружия. В противном случае США отправят на Ближний Восток вторую армаду кораблей, готовую к боевым действиям. Параллельно с этим стороны намерены приступить и ко второму этапу мирного соглашения по Сектору Газа. Но и по этому вопросу между Вашингтоном и Иерусалимом сохраняются противоречия. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Последний раз переговорщики из Ирана и США встречались в Омане неделю назад. Впрочем, консенсуса стороны так и не достигли. Вашингтон настаивал на ограничении производства баллистических ракет и отказе от поддержки вооруженных группировок на Ближнем Востоке, но Тегеран согласился обсуждать исключительно ядерный вопрос. Если американцы согласятся лишь на нулевое обогащение урана, для Израиля это будет наихудшим сценарием, говорят собеседники CNN. По их словам, Нетаньяху устроит либо военное поражение Исламской республики, либо такая сделка, при которой «режим полностью потеряет возможность защищать себя».

Официально Израиль опровергает наличие противоречий по красным линиям в этом вопросе, пишет The Jerusalem Post. Тем не менее потенциальный военный удар США по Ирану остается на повестке как один из вариантов в случае провала переговоров, добавляет источник издания. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом стремится к широкому и всеобъемлющему соглашению. По его словам, сейчас никаких красных линий нет, а если они и возникнут, то их установит сам Трамп.

Между Вашингтоном и Иерусалимом также сохраняются разногласия по урегулированию конфликта в Газе. По данным The New York Times, о переходе ко второй фазе мирного плана США могут объявить на первом заседании «Совета мира», 18 февраля. За управление и восстановление анклава должен отвечать палестинский технократический комитет. Источники газеты в Белом доме сообщают, что Трамп может согласиться на частичную демилитаризацию «Хамаса» — группировку якобы заставят сдать лишь то вооружение, которое способно нанести удар по Израилю. По замыслу американской администрации, это станет серьезным прорывом в мирном процессе. Однако Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что до начала любого восстановления Газы необходима полная демилитаризация группировки, включая ликвидацию сети подземных туннелей, которые соединяют территорию сектора с Израилем.