Стипендия в миллион. Мечта или реальность?

В Нововоронежском политехническом институте — филиале НИЯУ МИФИ наградили студентов, ставших победителями конкурса на соискание корпоративных стипендий и премий концерна «Росэнергоатом». Цель конкурса — повышение престижа инженерного образования и привлечение талантливой молодежи на предприятия атомной энергетики.

Фото: Юрий Холодов

За отличную успеваемость, участие в научно-исследовательских работах и активность в общественной жизни вуза студенты Артем Полторацкий, Никита Фоменко и Артем Севак удостоились именных стипендий в размере 100 тысяч рублей. Студенты учатся на 3 курсе специальности «Ядерная энергетика и теплофизика» и в дальнейшем планируют связать свою судьбу с Нововоронежской АЭС.

«Я совершенно убеждаюсь, что скоро наши студенты будут конкурировать с московским НИЯУ МИФИ. Это замечательные студенты, видно, что люди творческие, вдумчивые, люди с осмысленными лицами», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Премии по 250 тысяч рублей за качественную подготовку квалифицированных специалистов по профильным специальностям для филиалов и организаций «Росэнергоатома» получили и преподаватели кафедры «Атомные электрические станции» Светлана Васильева и Сергей Кальченко, а также заместитель руководителя Нововоронежкого политехнического института Марина Кочеткова.

Кроме того, пять студентов программы высшего образования отметили Благодарственными письмами за активное участие в разработке бизнес-идей и создании новых продуктов.

«Мы предлагали «Росатому» свою бизнес-идею по созданию облачного сервиса на основе искусственного интеллекта, который будет помогать восстанавливать модели. То есть нам предоставляют модель в условном виде с каким-то дефектом и при помощи нашей нейросети мы ее обрабатываем и делаем исходную рабочую модель. Эту идею заметили и оценили», — поделился студент Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ Дмитрий Булгаков.

Елена Плешкова