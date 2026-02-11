Суд обязал экс-главу Алатыря вернуть предоставленную квартиру
По иску прокуратуры суд признал недействительным договор коммерческого найма жилого помещения, предоставленного бывшему главе Алатыря Павлу Аринину. Он обязан вернуть квартиру муниципалитету, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Установлено, что в июне 2024 года он подписал постановление о выделении себе квартиры на пять лет. За несколько дней до этого в помещении провели ремонт по договору с администрацией.
Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства: при принятии решения о предоставлении жилья не приняли меры по урегулированию конфликта интересов. Кроме того, состав жилищной комиссии, принявшей решение, признали неправомочным.