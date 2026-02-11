Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Не первый раз оказываюсь в Рио в предкарнавальный период: он мне нравится даже больше, чем сам праздник. Именно в это время проходят blocos — мини-карнавалы в разных районах и кварталах города и репетиции школ самбы. И в этот раз я задумалась о карнавальных костюмах и их прямой связи с большой модой.

Понятно, что самые сложные и дорогие наряды создаются для представителей 13 главных школ самбы, которые выходят на Самбодром с театральными платформами и показывают сложные номера. Стоимость одного костюма легко может доходить до $50 тыс. Логика этого действия театральная: карнавал в Рио существовал задолго до этого, но концепция именно конкурсного, выстроенного шествия школ самбы как большого зрелищного формата была придумана и оформлена в начале 1930-х годов журналистом Мариу Филью.

Он предложил превратить выступления в структурированный парад с правилами, оценкой и драматургией. Именно эта идея положила начало карнавалу как движущемуся театру, где костюм, масштаб и визуальный язык становятся не менее важны, чем музыка и танец. И, конечно, были прямые точки соприкосновения шествия и большой моды уже на уровне конкретных дизайнеров.

Один из самых известных примеров — Жан-Поль Готье, который работал со школой самбы Portela, создавая костюмы для одной из ее секций: это был очень узнаваемый «Готье-образ» с подчеркнутой театральностью, перьями в женском и морскими мотивами в мужском костюмах.

Среди свежих примеров — участие Ирины Шейк в параде школы Beija Flor, где для нее был создан специальный костюм дизайнером Генри Фильо, одним из самых известных художников карнавальных нарядов, которого она назвала «Сен Лораном карнавала». Он был выполнен вручную с использованием перьев, кристаллов и сложных декоративных техник. Официальная стоимость этого костюма опубликована не была. Но таблоиды разошлись в своих версиях настолько, что называли сумму до $2 млн. Вряд ли, конечно, но звучит это абсолютно по-карнавальному: чрезмерно, эффектно и по-максималистски.

Анна Минакова