«По неофициальной информации, основой для модельного ряда послужит продукция Geely»

На этой неделе дала о себе знать пресс-служба новой российской автомобильной марки Volga. Представители бренда в рассылке для СМИ объявили, что открыты к сотрудничеству и готовы информировать обо всех значимых событиях компании. Некоторые коллеги уже успели написать о «возрождении любимой народом марки». Но, во-первых, в прошлом тысячелетии, когда «Волга» выпускалась, она была не маркой, а названием нескольких поколений модели. Во-вторых, нынешняя пишется латинскими буквами.

По неофициальной информации, основой для модельного ряда Volga послужит продукция китайской марки Geely. Для последней это возможность спрятать свою продукцию за другой бренд во избежание западных санкций. Для нашей стороны — это возможность загрузить производственные мощности, оставленные четыре года назад немецкими и чешскими партнерами.

Ну а в том, что под именем Volga у нас будут выпускаться китайские автомобили, вероятно, нет ничего худого или унизительного. Достаточно вспомнить, что завод в Нижнем был построен почти 100 лет назад при участии компании Ford и выпускал поначалу автомобили американской конструкции. «Москвич» начинался как Opel, а «Жигули» — как Fiat. И такова, к слову не только наша, но и мировая практика.

Китайский автопром, например, начинался с выпуска лицензионных и не очень копий грузовиков и легковых машин, кстати, с Горьковского автозавода. Так что сегодня, если бы не было необходимости маскировать участие Geely, под обтекаемую формулировку «азиатский партнер», можно было бы в качестве маркетингового инструмента использовать фразу, что «нам возвращают долги».

Опять же, по неофициальной информации, первыми «Волгами» станут кроссовер Monjaro (уже который год безусловный бестселлер российского автомобильного рынка) и седан Preface, который у нас продается уже третий год, особым спросом не пользуется, хотя зря, автомобиль достойный. Мог бы вполне стать нашим новым Camry, ну или нашей новой черной «Волгой».

Дмитрий Гронский