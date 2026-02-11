В Красноярском крае арестован подросток по подозрению в подготовке поджога

СКР возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Красноярского края. Его подозревают в подготовке поджога трансформатора в Минусинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подросток проходит по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК (приготовление к совершению диверсии). Он взят под стражу.

По версии следствия, в феврале молодой человек начал переписку с пользователем одного из мессенджеров и согласился за вознаграждение поджечь трансформатор в Минусинске. После этого он предложил четверым знакомым «приискать средства совершения преступления» и поучаствовать в поджоге, но те отказались. Довести преступление до конца подростку не удалось, его задержали.