С новосибирского АО «Спецавтохозяйство» взыскали 63 млн рублей за вред экологии

Арбитражный суд Новосибирской области обязал новосибирское АО «Спецавтохозяйство» (САХ) выплатить Сибирскому управлению Росприроднадзора 63 млн руб. долга по платежам за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год.

Заявление подано надзорным ведомством 27 октября 2025 года, принято к рассмотрению 1 ноября. По решению суда должнику предоставлена рассрочка, по условиям которой первый платеж должен поступить 28 февраля 2026 года, последний — 29 декабря 2028 года. Информация об обжаловании решения в картотеке суда на данный момент отсутствует.

«Спецавтохозяйство» является регоператором ТКО на территории региона с 2024 года. Организация принадлежит администрации Новосибирской области. Доход предприятия за 2025 год без учета субсидий составил почти 4,6 млрд руб., из них выручка от основного вида деятельности — 4,69 млрд руб. Это на 5% выше плана и на 12% выше показателей 2024 года, сообщил 9 февраля на заседании комитета по строительству и ЖКХ заксобрания Новосибирской области генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов.

Лолита Белова