Daily Mail: лидер группы Nirvana Курт Кобейн был убит

Независимые криминалисты Брайан Бернетт и Мишель Уилкинс пересмотрели данные вскрытия тела Курта Кобейна и вещественные доказательства с места его гибели. Они утверждают, что солист музыкальной группы Nirvana не покончил с собой, а был убит. Как сообщили Daily Mail участники нового расследования, полученные данные свидетельствуют о том, что «это убийство» и что смерть Кобейна не была быстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курт Кобейн

Фото: Ebet Roberts / DALLE / East News Курт Кобейн

Фото: Ebet Roberts / DALLE / East News

Криминалисты указали на некоторые факты в пользу версии убийства музыканта. Подозрения вызвали данные о некрозе внутренних органов, положение тела и расположение вещественных доказательств на месте гибели. «Некроз тканей мозга и печени происходит от передозировки, а не от смерти в результате выстрела»,— заявили эксперты. Как они отметили, господин Кобейн не смог бы застрелиться в состоянии комы после передозировки.

По их словам, все выглядело так, будто «кто-то ставил кино и хотел убедить всех в том, что это самоубийство: чек от дробовика лежит у него в кармане, чек от патронов — тоже в кармане, патроны разложены рядком у ног». По мнению экспертов, 5 апреля 1994 года на Курта Кобейна напал один человек или более, они ввели ему высокую дозу героина, чтобы подавить его сопротивление, потом один из них выстрелил ему в голову из дробовика, вложил оружие в руки музыканта и написал фальшивую предсмертную записку.

В бюро судебно-медицинской экспертизы Сиэтла, которое занималось делом Кобейна, заявили, что готовы пересмотреть свои выводы, если появится что-то новое. Однако в данном случае, по их мнению, ничего не противоречит изначальным выводам о самоубийстве.

Алена Миклашевская