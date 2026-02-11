В Ярославле автосалон выплатил покупательнице 12,9 млн за неисправный Jaguar

Суд взыскал с ярославского дилера в пользу жительницы Иванова 12,9 млн руб. в качестве убытков, неустойки и компенсации морального вреда за неисправный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Жительница соседнего региона купила в Ярославской области автомобиль Jaguar 2021 года за 5 млн руб. Как отметили в пресс-службе ведомства, с самого начала эксплуатации начали возникать неисправности по двигателю. Владелец машины писала претензии и требовала гарантийный ремонт.

«Сервисом выполнялись любые работы, кроме необходимых, да еще и на коммерческой основе. Ее жалобы серьезно не воспринимались, проблема была проигнорирована и не устранена. Все продолжалось до тех пор, пока машина не заглохла окончательно»,— рассказали в пресс-службе.

Владелица машины потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ей средства за машину. Получив отказ, жительница Иванова обратилась в суд, в ходе которого экспертиза подтвердила наличие дефекта производственного характера.

Суд вынес решение в пользу заявителя, приставы предупредили дилера о возбуждении исполнительного производства. В результате организация оплатила задолженность.

Алла Чижова