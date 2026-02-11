Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Чебоксарах изъяли нелегальные вейпы и снюсы на 80 млн рублей

В Чебоксарах сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД изъяли более 20 тыс. единиц немаркированной никотиносодержащей продукции общей стоимостью около 80 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Фото: Скриншот видео, опубликованного пресс-службой УМВД по Чебоксарам

По данным полиции, вейпы и снюсы без акцизных марок реализовывали через сеть торговых точек города двое предпринимателей 21 и 22 лет.

Продукцию изъяли и направили на исследование.

Анна Кайдалова