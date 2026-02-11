В Башкирии в три раза увеличат премии сотрудникам УФСИН

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об изменениях в порядок ежеквартальных денежных выплат сотрудникам уголовно-исполнительной системы регионального управления ФСИН. Если до конца 2025 года служащие учреждений и органов могли рассчитывать на дополнительные 10 тыс. руб. каждые четыре месяца, то с 1 января 2026 года размер выплаты может вырасти до 30 тыс. руб.

Представителей силовых ведомств в Башкирии поощряют за счет республики с начала 2024 года. Сначала 30 тыс. руб. каждый квартал полагались рядовому и младшему начальствующему составу МВД по Башкирии и вневедомственной охране Росгвардии (для служащих в званиях от младшего сержанта до старшего прапорщика полиции). В тот же год в перечень получателей ввели рядовых и младших начальников Уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте (им полагались такие же 30 тыс. руб.).

В прошлом году под действие указа Радия Хабирова попали и младшие командиры УФСИН России по Башкирии.

Идэль Гумеров