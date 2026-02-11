В Самаре на депобр подали в суд из-за нарушений пожарной безопасности в школах и детсаду

В шести школах и одном детсаду в Советском районе Самары выявлены нарушения пожарной безопасности. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками к департаменту образования и руководству образовательных учреждений. Об этом сообщает контрольный орган.

Проверка показала, что в школах и детсаду нет планов эвакуации, а помещения электрощитовых не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, в учреждениях не проводились эксплуатационные испытания металлических наружных эвакуационных лестниц.

В связи с этим прокуратура возбудила 14 административных дел и обратилась с исками к чиновникам и руководству школ и детсада. Требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены. Городской департамент образования включил учреждения в план для выделения субсидий на соответствующие цели в 2026 году.

Георгий Портнов