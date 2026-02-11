Bloomberg заметил правки в заявлении США по торговому соглашению с Индией

Белый дом внес правки в заявление о торговом соглашении между США и Индией после его публикации, заметило агентство Bloomberg. В документе скорректированы формулировки, касающиеся сельскохозяйственной продукции.

В прошлой версии заявления отмечалось, что Индия «отменит или снизит тарифы» на несколько категорий американских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, включая некоторые виды бобовых. В обновленной версии культура больше не упоминается, утверждает агентство.

Изначально пресс-служба Белого дома писала, что «Индия обязалась» закупить американские товары на сумму $500 млрд, сообщает Bloomberg. Позднее эту фразу исправили на «Индия намерена». В старой версии в список американских товаров входила сельскохозяйственная продукция, в новом варианте ее убрали из перечня.

По данным Bloomberg, бобовые в Индии — основной продукт питания. На долю страны приходится более четверти мирового спроса этой культуры. Изменения в документе спровоцировали волнения в фермерских сообществах, пишет агентство. Объединение фермерских ассоциаций Индии Samyukt Kisan Morcha пообещало провести акцию протеста 12 февраля против торговой сделки.

Заявление США и Индии пресс-служба Белого дома опубликовала 7 февраля. Согласно ему, Индия купит у США энергетическую продукцию, самолеты и авиационные комплектующие, драгоценные металлы, технологические товары, а также коксующийся уголь. Две страны также договорились увеличить товарооборот технологической продукции.