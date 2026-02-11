Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле за рубль попытаются продать историческое здание 1880 года

В Ярославле в прогнозный план приватизации включат объект культурного наследия регионального значения «Казармы для рабочих Норской Мануфактуры» 1880 года. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по экономике и развитию города муниципалитета.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Нежилое здание расположено на улице 1905 года, 5. Оно находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому продавать его будут с начальной ценой 1 руб.

Также в рамках плана приватизации в текущем году власти намерены продать расположенный неподалеку объект культурного наследия «Выездная конюшня» (Большая Норская, 2), который входит в состав «Ансамбля конного Двора Норской мануфактуры».

Новости компаний Все