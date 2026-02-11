Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песошин: 70% экономики Нижнекамска формирует нефтегазохимия

Около 70% экономики Нижнекамского района обеспечивает нефтегазохимический комплекс. В 2025 году на предприятиях города переработано более 23 млн тонн нефтесырья. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Цифрами поделился премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании совета муниципалитета по социально-экономическому развитию.

По его словам, Нижнекамск входит в число лидеров в республике по объему валового территориального продукта, промышленного производства и уровню средней заработной платы.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил, что индекс промышленного производства по итогам 2025 года составил 101%. Объем инвестиций достиг порядка 200 млрд руб., заняв третье место в Татарстане, а объем отгруженной продукции достиг 860 млрд руб.

Анна Кайдалова