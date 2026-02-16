От первого лица

Лев Сурат, ректор Московского института психоанализа:

— Современный город — постоянно развивающийся живой организм, и университет, чья миссия — пребывать в поиске, работать с неопределенностью, генерировать сверхсложность, является его активной движущей силой. МИП стремится выйти за рамки модели «университет для студентов», стать открытой институцией, которая превращает академическую экспертизу в общественное благополучие. При этом, как частный вуз, мы можем быть гибкими, оперативно реагировать на запросы социума и экспериментировать с форматами: работать с городскими сообществами, оказывать адресную специализированную помощь особым семьям, реализовать просветительскую миссию, создавать культурные традиции. Тем самым мы формируем общественную ценность, которая наряду с образовательной и научно-исследовательской деятельностью лежит в основе университетской идентичности МИПа.