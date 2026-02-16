Из лекционных залов — в город

Московский институт психоанализа выходит за академические рамки, чтобы создавать городскую среду, формировать сообщество и вносить вклад в благополучие граждан, превращая экспертизу в социальное действие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль психологии Inpsycho Fest – 2025

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского института психоанализа Фестиваль психологии Inpsycho Fest – 2025

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского института психоанализа

В своей работе «Миссия университета» (1930 год) испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет писал о том, что университет должен выйти за пределы классической модели «университет для студентов» и выступать не «энциклопедией культуры», а интеллектуальным центром, который «выводит среднего человека на уровень времени». Сегодня, в эпоху стремительной урбанизации, цифровизации и роста неопределенности, этот тезис по-прежнему актуален. Стратегия развития Московского института психоанализа (МИП) показывает, как современный частный городской университет может выйти за пределы своих аудиторий и стать проводником просветительской миссии в жизни мегаполиса. МИП транслирует эту миссию через серию социальных и культурных проектов, которые являются логическим продолжением его академического профиля — психология и науки о человеке.

Диалог на равных

Самым масштабным социальным проектом МИПа в 2025 году стала программа клубных встреч «Диалог поколений: услышать друг друга», реализованная в формате частно-государственного партнерства совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы. Программу разработали эксперты МИПа, идеологами выступили научный руководитель института—доктор психологических наук, профессор, академик РАО Александр Асмолов и заведующая кафедрой социальной психологии, академик РАО Галина Солдатова. Цель программы — создать условия для равного и конструктивного межпоколенческого диалога, обмена опытом и ресурсами на основе взаимоуважения, понимания проблем и потребностей разных поколений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече «Диалога поколений»

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского института психоанализа На встрече «Диалога поколений»

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского института психоанализа

Весной 2025 года формат клубных встреч «Диалога поколений» прошел успешную апробацию в десяти центрах московского долголетия — тогда в проекте приняли участие 895 москвичей старшего возраста. В ноябре—декабре первый этап проекта охватил уже более 17 тыс. участников и 110 центров московского долголетия по всей Москве. На 1320 клубных встречах москвичи старшего возраста в диалоге с экспертами МИПа знакомились с ценностями, жизненными установками и форматами взаимодействия разных поколений, практиковали различные стратегии разрешения конфликтов, искали новые, актуальные и понятные их детям и внукам формы передачи жизненного опыта.

По словам экспертов МИПа, «проект не только способствовал повышению психологической устойчивости и социальной активности старших москвичей, но и позволил качественно улучшить их взаимодействие с представителями других поколений, укрепить внутрисемейные связи, привнести в городское сообщество больше эмпатии и дружелюбия, тем самым обогащая социальный капитал города».

«Межпоколенческие отношения выполняют интегративную функцию в обществе, определяют уровень его консолидации и солидарности. В современных условиях это важнейший фактор единения. Только в диалоге поколений — от мала до велика — возможно построить желаемое будущее вместе. Поэтому наш проект — это инвестиции в социальный капитал Москвы. За счет улучшения межпоколенческих отношений проект решает ключевые задачи: повышение качества жизни представителей старшего возраста, снижение изоляции, укрепление семейных связей. Проект способен стать социальным лифтом для старших москвичей, возвращая им чувство собственного достоинства, значимости, благополучия и уверенности. Люди, которые прошли уникальную школу «Диалога поколений», становятся послами достоинства в Москве как города достоинства. Благодаря нашим клубным встречам формируется особая межпоколенческая солидарность, общая ответственность всех поколений за общее будущее»,— отмечает Александр Асмолов.

Уникальная методология и результаты проекта в комплексе с результатами других зарубежных и отечественных исследований и практик легли в основу магистерской программы МИПа «Психология активного долголетия: позитивное развитие личности в старшем возрасте». Сегодня это единственная программа по активному долголетию в России.

Поддержка семей с детьми с ОВЗ

Еще один социальный проект — «Передвижной многофункциональный центр психолого-педагогической поддержки семей с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья» — МИП реализует с привлечением гранта «Москва — добрый город». Проект факультета коррекционной педагогики и специальной психологии МИПа стал одной из 34 инициатив столичных НКО, утвержденных к реализации в 2026 году (аналогичный проект МИП также реализовал в 2024 году).

Проект направлен на оказание бесплатной психолого-педагогической помощи семьям с детьми от 1 года до 13 лет, имеющими ограниченные возможности здоровья. Важно, что поддержку специалистов в течение 2026 года будут получать не только дети, но и их родители. В реализации проекта примут участие профильные эксперты МИПа и привлеченные специалисты-волонтеры.

Работа мобильного центра поддержки в числе других видов помощи предоставит сопровождение специалистов на дому для семей с маломобильными детьми, которым сложно на регулярной основе посещать реабилитационные учреждения. Проект будет включать диагностику детей и родителей, реализацию индивидуальных коррекционных программ, динамическое сопровождение семей, организацию работы родительского клуба, а также предоставление рекомендаций по продолжению реабилитации.

Популяризация книг по психологии

МИП и сеть книжных магазинов «Республика» в 2025 году запустили совместный просветительский проект «Психология для всех: читателю от эксперта». Его цель — помочь в выборе литературы тем, кто только начинает интересоваться этой темой. Ведущие эксперты и преподаватели МИПа выбрали самые полезные книги среди сотни бестселлеров по психологии. И хотя речь идет скорее о популярной современной литературе, проект играет важную просветительскую роль: объяснить сложное простым языком читателю, который интересуется саморазвитием, но пока не готов к серьезному погружению в науку. Так, в список попали «Психология страданий» Альберта Эллиса, «В поисках потока» Михая Чиксентмихайи, «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла и другие произведения. С полной подборкой москвичи и гости столицы могли ознакомиться на сайте и во флагманском магазине «Республики».

Создание традиций

Фестиваль психологии Inpsycho Fest, который МИП проводит с 2023 года,— одно из самых ярких и ожидаемых ежегодных событий для московского сообщества психологов, психотерапевтов, супервизоров, коучей, а также для всех, кто увлечен психологией.

В августе 2025 года Inpsycho Fest посетили более 2 тыс. гостей. На площадках прошло более 30 мероприятий от 40+ ведущих экспертов в области психологии, нейронауки, культуры и бизнеса. Полные залы собрали хедлайнеры фестиваля — легенда нейронауки и профессор МГУ Вячеслав Дубынин, автор самого масштабного проекта по речи и голосу в СНГ, спикер TEDx и Skolkovo Седа Каспарова, эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец, преподаватели МИПа—президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак, руководитель Высшей школы логотерапии Светлана Штукарева, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, другие спикеры.

Inpsycho Fest уже стал неотъемлемой частью ежегодной московской афиши. Каждое лето фестиваль удивляет своих гостей новой площадкой, новым звездным составом спикеров и новой креативной концепцией.

Татьяна Еремина