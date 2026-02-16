Кейсы работодателей

Борис Машковцев, генеральный директор киностудии «Союзмультфильм»:

— Мы сознательно выбрали партнерство с современным частным вузом «Синергия», потому что это дает уникальные преимущества: динамичность в обновлении программ, доступ к технической базе и фокус на практических навыках, востребованных рынком. Такой подход позволяет студентам сразу работать в актуальных цифровых средах, а нам — растить специалистов, готовых к задачам высокотехнологичного производства. Факультет принял первых студентов 1 сентября 2021 года. За весь период (по 30 января 2026 года) было выпущено 387 студентов. Мы, безусловно, будем рассматривать факультет как одну из ключевых площадок для поиска будущих сотрудников.

Артур Арушанян, руководитель PR-направления Virtus.pro:

— Решение о партнерстве с частным вузом было принято благодаря его сильной материально-технической базе, гибкости образовательных программ, практико-ориентированному подходу и использованию современных технологий в обучении — у нашего образовательного партнера университета «Синергия» все это имеется.

Взаимодействие выстраивается вокруг совместных образовательных инициатив, проектной работы и развития профильных направлений в обучении — digital-маркетинга, PR, аналитики и менеджмента. В дальнейшем это может послужить базой для кадрового резерва бизнеса.

Денис Захаркин, основатель и генеральный директор VR Concept:

— Мы выбираем партнерство с частными вузами и колледжами, потому что там чаще есть хорошая техническая база и современная инфраструктура, решения принимаются быстрее, и обучение проще «приземлять» на реальные задачи индустрии. Для нас, как IT-компании, которая разрабатывает собственный продукт, такое сотрудничество важно сразу по двум причинам: это и кадровый трек (стажировки, практики, специалисты для нас и наших партнеров), и образовательный трек — на нашем решении учатся, а мы приносим в вуз экспертизу реального рынка по креативным технологиям, 3D-графике и VR.

Елена Слесарева, директор по маркетингу, издательство комиксов BUBBLE:

— Как ведущее издательство оригинальных комиксов в России, мы рассматриваем обучение будущих художников, колористов и сценаристов как приоритет для устойчивого развития индустрии. Поэтому мы оказываем со своей стороны максимальную поддержку образовательным учреждениям, специализирующимся на подготовке специалистов для комикс-рынка. Партнерство с факультетом комиксов университета «Синергия» стало для нас системным и важным шагом. В рамках сотрудничества наши ведущие авторы выступают в роли преподавателей-практиков, а студенты получают доступ к производственным процессам издательства.

Динара Сафиханова, директор по персоналу «Сафмар Плаза»:

— Гостиничный холдинг «Сафмар Плаза» развивает стандарты и традиции мировых гостиничных брендов, таких как Marriott, Hilton и InterContinental Hotels Group. Ключевую роль в его деятельности играет профессионализм сотрудников, и поэтому сотрудничество компании и вуза является взаимовыгодным. Для вуза это возможность усилить интеграцию образовательного и производственного процессов, для компании — способ получить специалиста, который может быстро и успешно включиться в производственный процесс.

За время сотрудничества с университетом «Синергия» в московских отелях компании «Сафмар Плаза» прошли производственную практику около 600 студентов.