Социальная экосистема

Негосударственные вузы стали одним из наиболее эффективных инструментов адаптации ветеранов СВО. Бесплатные места, гибкие образовательные программы, учитывающие особенности бывших бойцов спецоперации, и высокие шансы на трудоустройство уже привлекли десятки тысяч вернувшихся с фронта в негосударственный образовательный сектор.

Масштаб вовлеченности частных учебных заведений в работу с бывшими военными наглядно демонстрирует сравнение статистики обучающихся с государственными университетами. В августе прошлого года Минобрнауки отчиталось, что по специальной льготной квоте для участников спецоперации и членов их семей в российские вузы поступили 28,4 тыс. человек, что составило 55,7% от общего числа выделенных бюджетных мест (50 957).

При этом в одном только университете «Синергия», где нет никаких регулируемых государством квот, бесплатное обучение по востребованным гражданским специальностям проходят более половины от общего числа поступивших по квоте в госвузы. Согласно внутренней статистике этого учебного заведения на январь 2026 года, его Центр переподготовки ветеранов СВО принял почти 30 тыс. обращений, а на обучение на безвозмездной основе зачислено уже более 15 тыс. человек, из которых почти 14 тыс.— это сами ветераны.

Практика Московский институт психоанализа выступает партнером федерального проекта «СВОя сила». Проект представляет собой комплексную образовательную программу социальной реабилитации и профессионального становления для членов семей участников СВО. Лидер проекта — постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте РФ Ольга Бадма-Халгаева, автор образовательных программ — директор Московской школы практической психологии МИП Гули Базарова. Ключевая цель проекта — помочь участникам боевых действий и близким военнослужащих обрести жизненную силу, преодолеть кризис через погружение в психологическую практику и стать источником поддержки для других, получив навыки «равного консультанта». Основной инструмент — бесплатный семимесячный курс «Социально-психологическая поддержка участников боевых действий и членов их семей в трудных жизненных ситуациях», разработанный и проводимый Московской школой практической психологии МИП и Томским государственным университетом. Проект стартовал в феврале 2024 года с первого потока из 100 человек в семи регионах. На сегодняшний день география расширилась до 35 регионов, а общее число выпускников превысило 750 человек. Проект получил широкое признание, став лауреатом премии «Страну меняют люди» и победителем специальной номинации АСИ в премии «Россия — страна возможностей». Его поддерживают МИП, ТГУ, фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества, российское общество «Знание».

Гибкость и практика

Эффективность частных университетов в работе с ветеранами объясняется их конкурентными преимуществами перед государственными вузами со строго регламентированным порядком работы: гибкость программ и форматов обучения, практикоориентированность, персонализация образовательных траекторий.

Для многих бывших военнослужащих, особенно получивших ранения и проходящих длительную реабилитацию, наиболее привлекательным вариантом оказывается дистанционное образование. Негосударственные институты, обладающие наработанными методиками электронных форматов обучения, предлагают в этой ситуации оптимальные решения. Как поясняет ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) Максим Родионов, для учебы нужны только ноутбук и интернет.

Более того, в основе их образовательных программ лежит практикоориентированность. Такие курсы напрямую заточены под запросы рынка и активно используют уникальный опыт самих студентов. Например, подготовкой операторов БПЛА в СИБИТе занимаются действующие инструкторы, регулярно выезжающие в зону СВО. Это позволяет создавать учебные материалы, в основе которых лежат сугубо практические навыки, которые и пригодятся при трудоустройстве. В институте объясняют, что умение пилотировать беспилотники в ближайшие годы будет высоко востребовано в коммерческом секторе.

От партнерских программ до ИИ-ассистента

Частные вузы в борьбе за абитуриентов делают особый акцент на высокой востребованности своих выпускников. Помогают в этом партнерские программы. По словам господина Родионова, вероятность трудоустройства по специальности после окончания негосударственного института приближается к 100%.

Механизм работы основан на плотной интеграции с рынком труда: у СИБИТа подписано более 150 соглашений с организациями-работодателями. Этот подход позволяет уже на этапе поступления или в процессе обучения договариваться о будущем месте работы, учитывая пожелания и особенности студента. При этом, по его словам, многие предприятия, на которых уже работают ветераны, видя их ответственное отношение к делу, с высокой готовностью продолжают принимать на работу бывших участников спецоперации.

Существует и другой подход, предполагающий опору на высокие технологии. Университет «Синергия» совместно с фондом «Защитники Отечества» запустил специализированную ИИ-платформу профориентации для бывших бойцов СВО. Сервис позволяет выбрать подходящую по профессиональным навыкам и личностным качествам специальность и построить индивидуальную карьерную траекторию. Платформа в реальном времени анализирует 150 млн вакансий и предлагает 233 варианта карьерного развития. Отдельное внимание уделяется психологической диагностике пользователей с акцентом на склонность к конфликтам. На финальном этапе ИИ-ассистент проводит интервью, чтобы отсечь формально подходящие, но неинтересные соискателю варианты.

Социальная миссия важнее бизнес-модели

Руководители вузов видят в работе по адаптации ветеранов к мирной жизни важную социальную миссию, выходящую за рамки бизнес-задачи. «Мы рассматриваем образование как ключевой инструмент, который помогает людям не просто получить профессию, а выстроить успешную карьеру и обрести себя после возвращения домой. Только такой комплексный подход, сочетающий технологии, образование и человеческую поддержку, дает реальный результат»,— заявил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Схожие аргументы приводит и господин Родионов, описывая мотивацию СИБИТа в работе с ветеранами. «Мы не просто даем образование — мы создаем сообщество, в котором ветераны СВО становятся наставниками, волонтерами, живыми примерами патриотизма и гражданской ответственности. А работодатели высоко ценят их за самоотверженность в труде и высокую ответственность»,— констатировал он.

Представители государственных институтов тоже отмечают поддержку, которую частные учебные заведения оказывают бывшим бойцам СВО в адаптации к мирной жизни. «Гибкость и клиентоориентированность частного образовательного сектора доказали свою высокую эффективность в решении одной из ключевых социальных задач — профессиональной адаптации ветеранов. Фонд «Защитники Отечества» целенаправленно выстраивает партнерство и развивает совместные проекты с лидерами индустрии, в частности с Центром переподготовки ветеранов СВО университета «Синергия». Мы создаем единую социальную экосистему помощи ветеранам, в которой государство и бизнес взаимодополняют друг друга»,— сказал исполнительный директор фонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров.

Анна Кораблева

Жизнь без ограничений Частное дошкольное образование для детей с ОВЗ: не роскошь, а реальная инвестиция в будущее ребенка Российская система образования последовательно движется по пути инклюзии: создания среды, где дети с особыми потребностями обучаются вместе с нормотипичными сверстниками, открытия групп компенсирующей направленности, ресурсных центров ранней помощи. Однако на практике реализация этого принципа часто сталкивается с переполненностью групп, нехваткой узких специалистов, отсутствием доступной среды. Именно здесь частный сектор дошкольного образования демонстрирует ключевые конкурентные преимущества. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Борисенко

Фото: Предоставлено ГК «Эрудит» Елена Борисенко

Фото: Предоставлено ГК «Эрудит» Главный методист сети частных детских садов «Эрудит» (ГК «Эрудит») Елена Борисенко говорит, что будущее за теми частными организациями, которые могут совместить клиентоориентированность, доказательную эффективность методик и открытое партнерство с государственными структурами и некоммерческим сектором. «Такая модель становится социально ответственной инвестицией, результат которой самостоятельный и уверенный выпускник, готовый к следующему образовательному шагу. Преимущества частных детских садов в гибкости, ресурсах и фокусе на результате — индивидуализация как основа, а не дополнение»,— констатирует эксперт. Главные ориентиры дошкольного образования — ФГОС ДО и ФАОП ДО — задают конкретные рамки, но частные детские сады обладают свободой в методах и темпах, объясняет Елена Борисенко. Для ребенка с ОВЗ многие частные сады не просто добавляют занятия, а строят индивидуальный образовательный маршрут. Он охватывает не только академические навыки, но и бытовую адаптацию, коммуникацию, сенсомоторную интеграцию. В этом контексте важна ресурсная обеспеченность, характерная для частных детских садов. Это не только материально-техническое оснащение, но и укомплектованность узкими специалистами, в числе которых психологи, логопеды, дефектологи, нейропсихологи. «Детский сад с группами для детей с ОВЗ требует принципиально иного, междисциплинарного и средового подхода. Спрос на качественную коррекционную помощь высок, а специализация позволяет формировать доступную стоимость услуг, реинвестируя средства в развитие и совершенствование уже существующей ресурсной базы. В этом году мы стали сотрудничать с Детским центром сенсомоторной интеграции, и перед нами открылись новые возможности как в научной сфере, так и в материально-прикладной»,— заключает Елена Борисенко.