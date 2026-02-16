Заместитель министра образования Красноярского края Константин Масюлис:

Частные учебные заведения занимают все более важное место в сегменте образования в каждом регионе страны, дополняя государственные усилия и внося вклад в диверсификацию образовательных услуг. Их участие позволяет решать ряд важных задач. Например, расширение доступа к образовательным услугам. Частные организации создают дополнительные учебные места (особенно актуально в дошкольном и дополнительном образовании), что помогает снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и обеспечить более широкий доступ к образованию.

Ведущие частные образовательные учреждения также часто обладают большей автономией, что позволяет им оперативно реагировать на запросы общества и рынка труда, внедрять персонализированные программы, использовать цифровые технологии и специализированное оборудование.

Еще один аспект — создание гибких образовательных моделей. Частные образовательные организации предлагают альтернативные программы, сокращенное время обучения или специализацию на конкретных отраслях. Это способствует удовлетворению разнообразных образовательных потребностей учащихся.

Однако важно учитывать, что частное образование часто является платным, что может ограничивать доступ для семей с низкими доходами. Также существует риск коммерциализации образования, поэтому необходим государственный контроль за качеством образовательных программ и их реализацией.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в образовании имеет свои перспективы, особенно в условиях капиталоемкости социальной инфраструктуры и ограничений бюджета.

В первую очередь, это строительство и реконструкция образовательных объектов. Механизм концессии позволяет частным инвесторам финансировать строительство или реконструкцию школ. Это ускоряет создание инфраструктуры и снижает нагрузку на региональный бюджет. В рамках ГЧП частный партнер может не только строить, но и обеспечивать содержание и эксплуатацию объектов в соответствии с условиями контракта. Это способствует повышению эффективности управления образовательной инфраструктурой и качества предоставляемых услуг. Частные инвесторы также привносят в проекты управленческий опыт, технологические решения и рыночные механизмы, что особенно важно для адаптации образовательных программ под потребности рынка труда.

Частный сектор может внести свой вклад в решение проблемы дефицита кадров через различные механизмы, такие как подготовка и переподготовка специалистов. Частные образовательные организации могут разрабатывать программы обучения, ориентированные на востребованные на рынке труда компетенции. Колледжи могут готовить специалистов по редким и востребованным профессиям. Также бизнес может участвовать в системе подготовки и переподготовки кадров, создавая стажировки, программы обучения и партнерства с учебными заведениями.

Однако для эффективного решения проблемы дефицита кадров требуется комплексный подход, включающий усилия государства и бизнеса.