Жизнь без ограничений

Российская система образования последовательно движется по пути инклюзии: создания среды, где дети с особыми потребностями обучаются вместе с нормотипичными сверстниками, открытия групп компенсирующей направленности, ресурсных центров ранней помощи. Однако на практике реализация этого принципа часто сталкивается с переполненностью групп, нехваткой узких специалистов, отсутствием доступной среды. Именно здесь частный сектор дошкольного образования демонстрирует ключевые конкурентные преимущества.

Главный методист сети частных детских садов «Эрудит» (ГК «Эрудит») Елена Борисенко говорит, что будущее за теми частными организациями, которые могут совместить клиентоориентированность, доказательную эффективность методик и открытое партнерство с государственными структурами и некоммерческим сектором. «Такая модель становится социально ответственной инвестицией, результат которой самостоятельный и уверенный выпускник, готовый к следующему образовательному шагу. Преимущества частных детских садов в гибкости, ресурсах и фокусе на результате — индивидуализация как основа, а не дополнение»,— констатирует эксперт.

Главные ориентиры дошкольного образования — ФГОС ДО и ФАОП ДО — задают конкретные рамки, но частные детские сады обладают свободой в методах и темпах, объясняет Елена Борисенко. Для ребенка с ОВЗ многие частные сады не просто добавляют занятия, а строят индивидуальный образовательный маршрут. Он охватывает не только академические навыки, но и бытовую адаптацию, коммуникацию, сенсомоторную интеграцию. В этом контексте важна ресурсная обеспеченность, характерная для частных детских садов. Это не только материально-техническое оснащение, но и укомплектованность узкими специалистами, в числе которых психологи, логопеды, дефектологи, нейропсихологи.

«Детский сад с группами для детей с ОВЗ требует принципиально иного, междисциплинарного и средового подхода. Спрос на качественную коррекционную помощь высок, а специализация позволяет формировать доступную стоимость услуг, реинвестируя средства в развитие и совершенствование уже существующей ресурсной базы. В этом году мы стали сотрудничать с Детским центром сенсомоторной интеграции, и перед нами открылись новые возможности как в научной сфере, так и в материально-прикладной»,— заключает Елена Борисенко.