Не обучение, а просвещение

В частные православные гимназии не просто попасть, в них сложно учиться, но они гарантируют высокий уровень образования, а также духовно-нравственного воспитания. Здесь нет места крику, зато есть священники, всегда готовые выслушать. Такие школы уже стали основой сохранения духовного наследия в стране.

Задача духовно-нравственного просвещения подрастающего поколения, сохранения и укрепления традиционных ценностей является одной из ключевых для российского общества. Она была поставлена на самом высоком уровне — Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Пожалуй, частные православные школы сегодня являются наиболее показательным примером синергии обучения и воспитания подрастающего поколения.

Православные школы, или гимназии,— это негосударственные учебные заведения, в которых обучающиеся получают среднее образование по утвержденным государством программам. Они обязаны иметь лицензии и аккредитацию, но обучение включает специальные предметы, например основы православной веры и церковное пение. Процесс взаимодействия учителя и ученика здесь строится на взаимном уважении, а определяющую роль играет духовная жизнь.

По оценке святейшего патриарха, в России насчитывается чуть больше 200 частных православных школ, тогда как всего в России действует около 45 тыс. школ. Такая пропорция, объясняет директор православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского, которая состоит в Ассоциации негосударственного образования, Евгений Евдокимов, связана с контингентом обучающихся — в основном в православные гимназии отдают детей прихожане, близкие к церкви.

Непрофильные частные школы также уделяют православному воспитанию особое внимание. «Для многих верующих семей одной воскресной школы недостаточно: важен ежедневный школьный уклад, который поддерживает то, что ребенок видит дома, и помогает ему, взрослея, не раздваиваться между разными ценностными системами»,— рассказывает Ирина Рублева, директор частной школы «Ника», которая состоит в Ассоциации негосударственного образования.

Впрочем, на практике в подобную школу может прийти и ребенок из обычной семьи. Некоторых привлекает стиль обучения — в гимназиях не кричат, можно учиться спокойно и добиваться результата, не отвлекаясь на дисциплину. Частные православные школы способствуют популяризации православия в России. «Регулярное присутствие ребенка на богослужениях, общение с духовником, с которым можно обсудить сложности и проблемы, исповедоваться,— это совсем другой уровень воспитания и общения с наставником»,— рассказывает Евгений Евдокимов.

Важный вклад в развитие православной культуры в школьной среде вносит педагогический коллектив, отмечает Ирина Рублева: прежде всего это учителя истории, русского языка и литературы. В рамках программ, реализуемых по ФГОС, «они последовательно показывают связь отечественной культуры и литературы с православной традицией». Для семей, которые выбирают православный формат, такие школы дают «свою среду» и традицию; дальше ребенку проще выстраивать путь — в том числе продолжать обучение в духовных учебных заведениях, если это осознанное решение семьи и выпускника.

Православное образование становится все более востребованным и популярным, запрос на него со стороны общества растет ежегодно. К примеру, с 2021 года число обучающихся в православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского выросло в десять раз (со 127 до 1,3 тыс. человек). Кроме того, гимназия уже три года работает и в части очно-заочного обучения: 780 детей из 16 регионов обучаются с применением электронных дистанционных технологий, и в их образовательную программу входят предметы православного компонента.

Сегодня частный сектор в православном образовании является механизмом сохранения духовного наследия. В православных школах это часто обеспечивается цельным укладом и поддержкой семейной традиции, особенно для многодетных семей, где вопрос ценностной согласованности среды особенно чувствителен. При этом важная часть практики — дела милосердия и социального служения. Так, школа «Ника» оказывает поддержку ряду православных и благотворительных организаций, в том числе «Дому слепоглухих» (с. Пучково, поселение Первомайское, Москва) и социальной службе поддержки нуждающихся семей «Помощь придет».

В целом же, уверена госпожа Рублева, запрос на духовно-нравственные ориентиры сегодня очевиден. Подростки живут в среде информационного шума и быстрых культурных изменений — здесь легко столкнуться с манипуляциями, псевдодуховностью или радикальными трактовками. «Школа не должна заменять семью в вопросах веры, но она может дать культурную грамотность, этические опоры и опыт личной ответственности»,— заключает эксперт.

Алла Кораблева