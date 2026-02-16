Как рассказали «BG» в Министерстве просвещения РФ, в 2019–2024 годах с участием средств федерального бюджета было создано 20,5 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в частных дошкольных образовательных учреждениях и у индивидуальных предпринимателей. Сейчас прорабатывается вопрос о целесообразности создания групп для детей младенческого и раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. В том числе такие помещения предполагается предусматривать при капремонте зданий образовательных организаций.

Режим работы всех детских садов устанавливается этими организациями самостоятельно, в том числе учредители могут предусмотреть возможность пребывания детей в удобные для работающих родителей часы. Такая практика существует в ряде регионов уже не один год.

Органы государственной власти субъектов РФ субсидируют затраты частных детских садов, включая расходы на оплату труда, в соответствии с нормативами, установленными в регионе. Среди вопросов, волнующих учредителей и руководителей частных детских садов (ЧДОО), а также предпринимателей (ИП) в сфере негосударственного дошкольного образования,— дополнительные меры поддержки, например установление льгот на аренду для образовательных некоммерческих организаций или возможность безвозмездного использования государственного и муниципального имущества.

«Со стороны представителей органов власти, экспертов, общественности наиболее часто поднимаемые вопросы касаются соответствия заявленных услуг наличию лицензии на образовательную деятельность, безопасности воспитанников во время пребывания в ЧДОО и у ИП, соблюдения прав и законных интересов детей и их родителей»,— добавили в Минпросвещения РФ.